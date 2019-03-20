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Hamas'tan Fetih'e Gazze'de "kaos çıkarma" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 02:12 | Son Güncelleme

Hamas'tan Fetih'e Gazze'de "kaos çıkarma" suçlaması

Hamas, Fetih hareketini, Gazze'de perşembe gününden bu yana devam eden "güvenlik kargaşasının" arkasında olmakla suçladı.

Hamas'tan yayımlanan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı nedeniyle haftalık düzenlenen yürüyüş gösterilerinin ertelendiği geçen cuma günü, siz (Fetih) Gazze'de kaos çıkarmak için bu ertelemeyi kullanmayı planlıyordunuz. Ancak başarısız oldunuz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yaşanan son üzücü olayların, Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşlerinin birinci yıl dönümü 30 Mart Toprak Günün'de düzenlenmesi planlanan "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü"nü hedef aldığı savunuldu.

Fetih yönetiminin medya aracılığıyla yaydığı yalanlardan rahatsız olunduğu ifade edilen açıklamada ayrıca Gazze'deki hayat şartlarını protesto eden göstericilere yönelik ihlaller kınandı.

Fetih'ten Hamas'ın açıklamalarına henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan Fetih Hareketi, dün, tanınmış Filistinli edebiyatçı Fetih Sözcüsü Atıf Ebu Seyf'e yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutulmuş, Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise Ebu Seyf'e saldırı düzenlenmesiyle ilgili iddiaları yalanlamıştı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, dün 10 kişiden oluşan bir grubun Ebu Seyf'e saldırı girişiminde bulunduğu başı ve vücudunun diğer bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, perşembe gününden bu yana, kendilerini bağımsız ve "hayat pahalılığıyla mücadele grubu" olarak isimlendiren halk, "vergilerin kaldırılması, fiyat artışlarıyla mücadele, zor ekonomik şartlara çözüm bulunması, gençlere iş imkanı sağlanması ve yoksullara yardım" gibi çeşitli taleplerle gösteri düzenliyor.

Söz konusu gösterilere Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi ve Halk Partisi de destek verdiğini duyurmuştu.

Hamas kontrolünde bulunan Gazze'deki Filistin güvenlik güçleri ise gösterilere güç kullanarak müdahale etmiş, bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Fiyat artışı karşıtı düzenlenen bu gösteriler nedeniyle Hamas ile Fetih arasında gerginlik yaşanıyor. Hamas, gösterilerden Fetih Hareketini sorumlu tutuyor.

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