Hamas'tan Filistin Meclisinin feshedilmesine tepki

Hamas, Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin Meclisini feshetme kararının, "anayasal ve hukuki değeri olmadığını" belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas'ın keyfi kararlarını geçirmek ve korumak için oluşturduğu Anayasa Mahkemesinin, Filistin Meclisini feshetme kararını reddediyor, bu kararın anayasal ve hukuki değeri olmadığını belirtiyoruz." denildi.

Filistin Meclisinin "bağımsız", Anayasa Mahkemesinin kuruşulunun ise "geçersiz" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu realiteyi değiştiremeyecek siyasi bir karardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "siyasi rejimi tasfiye etme, siyasi çoğulculuğu bitirme, halkın meşru kurumlarını yıkma, bütün ulusal grupları dışlama ve uzlaşıyı sağlama yönündeki çabaları baltalama politikalarını geçirmek için talihsiz bir girişimde bulunduğu" savunuldu.

Bu durumun, Abbas'ın Filistin halkının milletvekilleri, meclisi ve meşru kurumları hakkındaki sorumsuz ve anayasal olmayan icraatlarını durdurmak için tüm Filistinlilerin harekete geçmesini gerektirdiği aktarılan açıklamada ayrıca, Hamas'ın devlet başkanlığı ve genel seçimlere hazır olduğu kaydedildi.