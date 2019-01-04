HABER

Hamas'tan Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna yönelik saldırıya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Hamas'tan Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna yönelik saldırıya tepki

Hamas Hareketi, devlete ait Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna, silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Hamas'tan, saldırıya dair yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlenen saldırı kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Hareket, İçişleri Bakanlığından olayın bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, yüzü maskeli ve silahlı bir grup, Gazze'nin güneyinde yer alan Tel el-Heva bölgesindeki Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna ait binaya bu sabah baskın düzenlemişti.

Saldırıyı düzenleyen silahlı grubun binadaki ekipmanlara zarar vererek çalışanlara fiziki saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Baygınlık geçiren sürücünün akaryakıt istasyonundaki kaza anı kameradaBaygınlık geçiren sürücünün akaryakıt istasyonundaki kaza anı kamerada
Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin uzlaşısı Gazze

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Evrim’in tutuklu olan babası serbest bırakıldı

Kayıp Evrim olayına ilişkin yeni gelişme!

Melih Gökçek çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.