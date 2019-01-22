HABER

Hamas'tan Filistin yönetimine "genel seçim" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:22 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Filistin yönetimi ve Fetih hareketinin genel seçimlere gidilmesi yönündeki açıklamaları Filistin yasalarını ve uzlaşı anlaşmalarını ihlal ediyor"

Hamas, Filistin yönetiminin genel seçimlere gidileceği yönündeki açıklamalarına "Filistin uzlaşı anlaşmalarını ihlal ettiğini" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tüm grupların devlet başkanlığı, genel seçimler ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin eş zamanlı olarak ve ulusal uzlaşı çerçevesinde yapılması konusunda anlaştığına işaret ederek, "Filistin yönetimi ve Fetih hareketinin genel seçimlere gidilmesi yönündeki açıklamaları Filistin yasalarını ve uzlaşı anlaşmalarını ihlal ediyor." dedi.

Kasım, söz konusu seçimlerin, Filistinli gruplar tarafından daha önce mutabık kalındığı şekliyle yapılması gerektiğini ifade etti.

- Abbas'ın meclisi feshi ve seçim çağrısı

Geçen ay Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Anayasa Mahkemesinin meclisi feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fetih hareketi yöneticileri de seçimlere girmeye hazır oldukları yönünde açıklamalar yapmıştı.

Filistin Anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

Filistin genelinde yapılan bu seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Seçimin ardından Haziran 2007'de Hamas ile Fetih güçleri arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalar başladı. Yaşanan çatışmalar sonrasında Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini eline geçirirken, Fetih ise Batı Şeria'yı yönetmeye devam etti.

Bu gelişmenin ardından Gazze ve Batı Şeria'da iki farklı hükümet bulunması nedeniyle genel seçimler 2006'dan bu yana yapılamadı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dırCelal Şengör: Türkiye Afganistan’dır
Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattıTeslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin genel seçim Hamas

En Çok Okunan Haberler

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Başakşehir'den bir bomba transfer daha

Başakşehir'den bir bomba transfer daha

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Güneş'e 126 yıl hapis cezası

İbrahim Güneş'e 126 yıl hapis cezası

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında faciadan dönüldü! 100 işçi mahsur kaldı!

Duyan herkes oraya koştu! 11 bin 500 plastik şişe toplandı

Etkinliği duyan koştu, 11 bin 500 şişe topladılar

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır, gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.