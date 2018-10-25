GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in cezaevlerinde tutuklu bulunan Hamas mensuplarına ziyareti yasaklamaya yönelik yasa tasarısını "ırkçılık" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail meclisinde bugün ilk oylaması yapılan yasa tasarısına ilişkin, "Bu ırkçı yasa, işgal güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik daraltma politikasına devam ettiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in bu düzenlemeyle tüm yasaları, normları ve kanunları açıkça ihlal ettiğini belirten Kasım, "işgal güçlerinin bu saldırganca üslubunun, Filistinli tutukluların özgürlükleri için devam eden direniş çalışmalarını güçlendireceğini" kaydetti.

"İsrailli esirleri elinde tutan bir örgüte üye Filistinli tutuklulara ziyaret yasağı" getiren yasa tasarısı bugün İsrail meclisinde ilk kez okunarak onaylanmıştı.

Tasarının yasalaşması için "üç okuma" yapılması ve bu üç okuma da onaylanması gerekiyor.

Söz konusu yasa tasarısı, 2014'te savaştan sonra ikisi asker 4 İsrailliyi esir alan Hamas hareketine üye tutukluları hedef alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 11'i milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Ancak Filistin kaynakları, bu tutuklular içinde Hamas’a üye olanların sayılarına yer vermiyor.

