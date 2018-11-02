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Hamas'tan "Gazze ablukasının kırılması yakın" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 23:21 | Son Güncelleme

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye Mısır, Katar ve BM'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırma çabalarının başarıya ulaşmak üzere olduğunu belirtti

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırma çabalarının başarıya ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Hayye, burada yaptığı konuşmada, "Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'deki ablukayı kırmaya yönelik çabalarının başarıya ulaşması yakın." dedi.

Bugün 32'inci haftasına giren Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün iki hedef için başlatıldığına işaret eden Hayye, bunlardan ilkinin özellikle mültecilerin dönüş hakkının da içinde bulunduğu tasfiye edilme aşamasındaki ulusal davayı yeniden canlandırmak, ikincisinin ise İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak olduğunu ifade etti.

Hayye ayrıca İsrail yönetimine, "Yürüyüşler devam eder ve ablukanın kaldırılması gecikirse yazın görmediklerinizi kışın göreceksiniz." diye seslendi.

- "Hamas, Gazze ablukasının hafifletilmesi ve giderek kaldırılması konusunda söz aldı"

Öte yandan Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ise Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki gösterilerde bazı taktiksel değişiklikler olduğunu söyledi.

Gösterilerin düşük yoğunluklu şekilde devam etmesini "taktiksel değişiklik" olarak açıklayan Rıdvan, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedefine ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı.

AA muhabirine konuşan Rıdvan, "Hamas, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın hafifletilmesi ve giderek tamamen kaldırılması konusunda söz aldı." dedi.

Rıdvan bu konuda ayrıntı vermezken, Filistinli bir kaynak dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ile Filistinli gruplar arasında yürütülen ara buluculuk çalışmalarında yer alan Mısır istihbaratının ateşkes müzakerelerinde somut ilerleme kaydettiğini" ileri sürmüştü.

Mısır, Katar ve BM bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.

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