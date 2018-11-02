Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırma çabalarının başarıya ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Hayye, burada yaptığı konuşmada, "Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'deki ablukayı kırmaya yönelik çabalarının başarıya ulaşması yakın." dedi.

Bugün 32'inci haftasına giren Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün iki hedef için başlatıldığına işaret eden Hayye, bunlardan ilkinin özellikle mültecilerin dönüş hakkının da içinde bulunduğu tasfiye edilme aşamasındaki ulusal davayı yeniden canlandırmak, ikincisinin ise İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak olduğunu ifade etti.

Hayye ayrıca İsrail yönetimine, "Yürüyüşler devam eder ve ablukanın kaldırılması gecikirse yazın görmediklerinizi kışın göreceksiniz." diye seslendi.

- "Hamas, Gazze ablukasının hafifletilmesi ve giderek kaldırılması konusunda söz aldı"

Öte yandan Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ise Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki gösterilerde bazı taktiksel değişiklikler olduğunu söyledi.