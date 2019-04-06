Hamas'tan Gazze'de devlet kurulmasına izin verilmeyeceği vurgusu

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nde devlet kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Hamas Hareketi'nin, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin birinci yılını değerlendirmek ve ABD'nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesine karşı ortak duruş sergilenmesi amacıyla diğer Filistinli gruplar ve Gazze'nin önde gelen isimleriyle düzenlenen toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

"Gazze'de silah zoruyla bile olsa bir devlet kurulmasını önleyeceğimizi teyit ettik." diyen Kasım, imzalanan anlaşmalara uygun olarak ulusal birliği sağlamaktan başka seçeneğin olmadığını, ulusal birlik hükümetinin kurulması için de çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yüzyılın Anlaşması projesi yürürlüğe girmeyecek"

Kasım "Yüzyılın Anlaşması projesi yürülüğe girmeyecek. Kimse bunu Filistin halkına dayatamaz. ABD yönetimi, Filistin davamızın kutsal olduğunu anlamalı." diye konuştu.

Mısır'ın arabuluculuğuyla devam eden İsrail ile ateşkes görüşmelerinin Filistinli gruplar arasında uzlaşma ve ulusal birliğin tamamlanmasına alternatif olmadığını ifade eden Kasım, İsrail ile dolaylı olarak devam eden ateşkes görüşmelerinin geri dönüş yürüyüşlerinin durdurulmasını kapsamadığını vurguladı.