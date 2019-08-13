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Hamas'tan Gazzeli ailelere teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar: "Eğer onurlu aileler olmasaydı Filistin direniş örgütleri İsrail'in saldırılarına direnemezdi"

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, bölgedeki ailelere direnişe desteklerinden ötürü teşekkür ziyaretleri başlattıklarını ifade ederek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Filistinlilerin geri dönüş ve onurlu yaşam hakkına olan bağlılıklarının canlı bir örneği olduğunu" belirtti.

Hamas'ın başlattığı aile ziyaretleri kampanyası kapsamında açıklama yapan Sinvar "Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri Filistinlilerin geri dönüş ve onurlu yaşam hakkına olan bağlılıklarının canlı bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Sinvar, Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Filistinli ailelerin Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katkısının önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğer onurlu aileler olmasaydı Filistin direniş örgütleri İsrail'in saldırılarına direnemezdi."

Açıklamada ayrıca, Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Sinvar'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hareketin önde gelen isimlerinin yer aldığı kampanya kapsamında yüzlerce ailenin ziyaret edileceği belirtildi.

Aile ziyaretlerinin Kurban Bayramı itibarıyla başladığı, ocak ayına kadar süreceği kaydedildi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Aile Ziyareti" "Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Hamas

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