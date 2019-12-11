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Hamas'tan İngiltere seçimlerine müdahale iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Hamas'tan İngiltere seçimlerine müdahale iddiasına yalanlama

GAZZE (AA) - Filistin direniş hareketlerinden Hamas, 12 Aralık'ta yapılması planlanan İngiltere seçimlerine müdahale ettiği ve Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'ni desteklediği yönündeki iddiaları reddetti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim, yaptığı yazılı açıklamada, "Başka ülkelerin iç işlerine karışmayız ve herhangi bir iç çekişmenin de tarafı değiliz. Ancak gelecek İngiltere başbakanını, özgürlük, topraklarına geri dönüş ve bağımsızlık hakkı başta olmak üzere Filistin halkının sahip olduğu hakları desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İngiltere'de herhangi bir temsilcisi olmadığını belirten Naim, İngiltere seçimlerine müdahil oldukları ve İşçi Partisi lideri Corbyn'i destekledikleri yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

İsrail medya siteleri ve İngiltere'deki İsrail lobi kuruluşları, Hamas'ı İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i desteklemek ve seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn daha önce yaptığı açıklamalarda seçimleri kazanıp iktidara gelmeleri halinde Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas ingiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

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