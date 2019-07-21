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Hamas'tan İran ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 01:59 | Son Güncelleme

Hamas'tan İran ziyareti

Gazze'deki İslami direniş hareketi Hamas'tan bir heyetin Tahran'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Hamas Hareketi'nden yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığında bir heyetin görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada Tahran'a giden heyette Aruri'nin dışında 8 kişinin daha adı kaydedildi.

Birkaç gün süreceği belirtilen İran ziyareti sırasında Hamas heyetinin İranlı üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı. Açıklamada, Tahran ziyaretinin amacına ilişkin bilgi verilmedi.

İstanbul'da düzenlenen bir programa video konferans yoluyla katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'tan bir heyetin Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas İRAN

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