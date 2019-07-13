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Hamas'tan İsrail'e çatışmasızlık mutabakatına uyulması uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Hamas'tan İsrail'e çatışmasızlık mutabakatına uyulması uyarısı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'e çatışmasızlık ortamının şartlarına uyması ve ablukaya son vermesi uyarısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaptığı konuşmada, İsrail'e çatışmasızlık ortamının şartlarına uyması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması yönünde uyarıda bulunarak bir hafta mühlet verdiklerini söyledi.

"Düşman, ablukaya son vermediği ve çatışmasızlık mutabakatına uymadığı sürece başka alternatif ve üsluplarımız var" ifadelerine yer veren Hammad, çatışmasızlık mutabakatının geciktirilmesi ve ağırdan alınması konusunda bir yere kadar sabredeceklerini aksi halde Gazze ve Batı Şeria'da başka yollara başvurulacağını kaydetti.

Hamas daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmaması halinde çatışmazlık ortamının sona ereceği uyarısında bulunmuştu.

Dün Filistinli gruplar, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) perşembe günü İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin yayınladığı ortak açıklamada "İşgal güçleri ahmakça işlediği bu suçun bedelini ağır ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da Edhem'in şehit edilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayarak, "(İsrail) Halkımıza karşı işlediği suçlara son vermez, çatışmasızlık ortamının şartlarına uymaz ve bu şartları hızlı bir şekilde uygulamaya koymazsa mevcut çatışmasızlık ortamı sona erecek." diye konuşmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenledikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" taleplerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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Hamas israil

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