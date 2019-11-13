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Hamas'tan İsrail'e "direnişin elinde pek çok seçenek var" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 00:44 | Son Güncelleme

Hamas'tan İsrail'e "direnişin elinde pek çok seçenek var" uyarısı

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda Filistin direnişinin elinde pek çok seçenek olduğunu belirtti.

Berhum, Hamas hareketine bağlı El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"İsrail'in saldırı dairesini genişletmesi durumunda Filistin direnişinin elinde pek çok seçenek olduğunu" ifade eden Berhum, Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'nın bu saldırılara karşılık vermek için arı kovanı gibi çalıştığını vurguladı.

Saldırıyı başlatan tarafın İsrail olduğuna ve tüm dünyanın buna şahit olduğuna değinen Berhum, söz konusu saldırıların engellenmesi için herhangi bir tarafın müdahalede bulunulmasına karşı olmadıklarını kaydetti.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas sözcüsü Fevzi Berhum İslami Cihad Hareketi israil

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