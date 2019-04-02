Hamas'tan İsrail'e Filistinli tutukluların durumu için 3 talep

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların durumunun iyileştirilmesi için Mısır'ın ara buluculuğuyla İsrail'e 3 talebin iletildiğini söyledi.

Heniyye, İsrail ablukasındaki Gazze kentinde yazarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, "(Tarafımızdan) Mısırlı güvenlik heyetine tutukluların durumuna ilişkin iletilen üç talep var. Hapishanelerdeki sinyal kesici aygıtların kaldırılması, İsrail'in son süreçte tutuklular hakkında verdiği cezaların iptali ve tutuklulara onurlu bir hayatın temin edilmesi" konularının iletildiğini aktardı.

Heniyye, Filistinli tutukluların durumunun Mısır'ın ara buluculuğuyla İsrail ile devam eden görüşmelerin öncelikli maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Öte yandan, Gazze'deki 40 bin üniversite mezunuyla birlikte gençlerin farklı sektörlerde istihdam edilmesi için Katar ve Birleşmiş Milletlerle anlaşmaya vardıklarını dile getiren Heniyye, "Gençlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde başta Beyt Hanun ve Karni (Mintar) sanayi bölgeleri olmak üzere Gazze'de istihdam edilecekler." dedi.