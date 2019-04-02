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Hamas'tan İsrail'e Filistinli tutukluların durumu için 3 talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunun iyileştirilmesi için Mısır üzerinden İsrail'e 3 talebin iletildiğini söyledi - Heniyye: - "Proje maliyeti 550 milyon dolar olan büyük su arıtma tesisini tamamlamak için yer tahsisi yapıldı"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların durumunun iyileştirilmesi için Mısır'ın ara buluculuğuyla İsrail'e 3 talebin iletildiğini söyledi.

Heniyye, İsrail ablukasındaki Gazze kentinde yazarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, "(Tarafımızdan) Mısırlı güvenlik heyetine tutukluların durumuna ilişkin iletilen üç talep var. Hapishanelerdeki sinyal kesici aygıtların kaldırılması, İsrail'in son süreçte tutuklular hakkında verdiği cezaların iptali ve tutuklulara onurlu bir hayatın temin edilmesi" konularının iletildiğini aktardı.

Heniyye, Filistinli tutukluların durumunun Mısır'ın ara buluculuğuyla İsrail ile devam eden görüşmelerin öncelikli maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Öte yandan, Gazze'deki 40 bin üniversite mezunuyla birlikte gençlerin farklı sektörlerde istihdam edilmesi için Katar ve Birleşmiş Milletlerle anlaşmaya vardıklarını dile getiren Heniyye, "Gençlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde başta Beyt Hanun ve Karni (Mintar) sanayi bölgeleri olmak üzere Gazze'de istihdam edilecekler." dedi.

Siyasi Büro Başkanı, 6 ay sonra inşasına başlanılması öngörülen önemli su projesine de değinerek, "Proje maliyeti 550 milyon dolar olan büyük su arıtma tesisini tamamlamak için yer tahsisi yapıldı." diye konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçen cuma günü Gazze'deki insani krizin çözülmesi için Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le "ciddi ateşkes" üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

- Ne olmuştu?

Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, 25 Mart'ta yerel saatle 22.00'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

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