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Hamas'tan İsrail'e karşı direniş çağrısı

15.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planlarına Hamas'tan sert tepki geldi.

Hamas'tan İsrail'e karşı direniş çağrısı

Örgüt liderlerinden El Berdevil, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı birleşmeye ve direnişe çağırdı.Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas örgütü, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planlarına karşı tüm Filistinlilere birleşme ve direnme çağrısı yaptı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el Berdevil, düzenlediği basın toplantısında, "İlhak planlarının her türlüsüne karşı direniş çağrısı yapıyoruz. Halkımızı, bu sıkıntılı dönemi bir fırsata çevirmeye ve Filistin projesini yeniden yoluna koymaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas gibi, Batı Şeria'da özerk yönetimi elinde bulunduran Filistin Özerk Yönetimi de, İsrail'in ilhak planlarına şiddetle karşı çıkıyor. Ancak iki grup, pek çok konuda uzun yıllardır yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle bölünmüş durumda. Hamas liderlerinden El Berdevil de bu sebepten dolayı açıklamasında, "siyasi sınıfın birleşmesi" için kendi örgütü ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin "barış planı"

İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın "barış planı"nı baz alan stratejisini 1 Temmuz tarihinde kamuoyuna duyurması bekleniyor. Söz konusu ABD planı, İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Ürdün Vadisi de dahil ilhak planlarına yeşil ışık yakıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ise olası bir ilhak girişiminin bölgede yeni bir şiddet dalgası yaratmasından endişe ediyor.

Bu arada Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından da, İsrail ile Filistinliler arasında uzun bir süredir tıkanan barış görüşmelerinin yeniden canlanması için ABD'ye yönelik çağrılar geldi. AB dışişleri bakanlarının, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail'in Batı Şeria'da geniş toprakları ilhak etme planıyla karşı karşıya kalınan bu dönemde, İsrailliler ile Filistinlilerin birbirleriyle "doğrudan görüşmeleri ve müzakerelerde bulunmalarının" sağlanması gerektiğini dile getirdi. Maas, bunun için "çok uluslu bir formatın doğru çerçeve olabileceğini" ifade etti.

Maas: Fazla zamanımız kalmadı

İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren ilhak planlarını uygulamaya sokması halinde, bunun başka olayları tetikleyeceğini dile getiren Alman Dışişleri Bakanı, "fazla zamanımızın kalmadığının farkındayız" dedi. Atılacak tek taraflı adımların, "sadece İsrail'in değil, tüm bölgenin güvenlik yapısını önemli ölçüde istikrarsızlaştıracağını" belirten Maas, "bu kimsenin çıkarına olmaz" ifadesini kullandı.

Bu arada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maas'ın teklif ettiği öneriye ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmediğini bildirdi. Söz konusu toplantıda müzakerelerde bulunulmadığını kaydeden Borrell, görüşmenin daha çok bir fikir alışverişi biçiminde cereyan ettiğini vurguladı.

AFP,AP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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