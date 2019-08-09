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Hamas'tan İsrail'e Kurban Bayramı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim: "Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması Müslümanların kutsallarına yönelik açık bir saldırıdır"

Hamas, fanatik Yahudilerin Kurban Bayramı'nda İsrail polisi nezaretinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapma planı konusunda uyarıda bulundu.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim, yayımladığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması Müslümanların kutsallarına yönelik açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Bu adımın Kudüs ve Filistin topraklarında patlamaya yol açacağını vurgulayan Naim, uluslararası topluma işler kontrolden çıkmadan harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

- İsrail'in tek taraflı kararı gerginlik yaratıyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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fanatik Yahudi Gazze Hamas israil Mescid-i Aksa

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