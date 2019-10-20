Hamas'tan İsrail'in Bahreyn'deki güvenlik zirvesine katılacak olmasına tepki

Hamas, ABD öncülüğünde Bahreyn'de düzenlenecek deniz güvenliği zirvesine İsrail'den bir heyetin katılacak olmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci hükümetten bir heyetin, Bahreyn'deki güvenlik zirvesine katılımı, Arap dünyasının vicdanıyla ters düşen ve kınanması gereken bir durumdur." ifadelerine yer verdi.

"İslam ümmetinin baş düşmanı olması nedeniyle işgal devletinin bölgeyle bütünleştirilmesi çabalarının başarısız olacağını" kaydeden Kasım, İsrail ile normalleşme içine giren tarafların, Filistinlilere ve Kudüs'teki kutsallara yönelik saldırıların sorumluluğu konusunda pay sahibi olduğunu ifade etti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün ve yarın düzenlenecek deniz güvenliği konferansına İsrail'den resmi bir heyet iştirak edecek.

ABD öncülüğünde bugün ve yarın düzenlenecek zirveye İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılacağı belirtildi.

Manama'daki zirvenin Polonya'nın başkenti Varşova'da şubat ayında yapılan ve İsrail ile birçok Arap ülkesini aynı masada buluşturan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın devamı olduğu dile getirildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Körfez ülkeleri ile İsrail'in son yıllarda yakınlaşması dikkati çekiyor.

