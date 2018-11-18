GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, İsrail'in yeni bir esir takası anlaşması imzalanması konusunda adım atmadığını söyledi.

Hamas'a bağlı El Aksa Televizyonu'na konuşan Hayye, Arap basınında, "Hamas'la İsrail arasında esir takası konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 'ani ve dikkate değer' bir gelişme yaşandığı" yönündeki haberlere açıklık getirdi.

"İsrail, esir takası anlaşmasını engelliyor ve yeni bir anlaşma yapmaya da hazır değil. İsrail her gün bize, hiçbir şekilde yeni bir anlaşma imzalamaya hazır olmadığını gösteriyor." diyen Hayye, İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki askerlerin ailelerine düş sattığını ve bir şey elde edebilir zannıyla zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Hayye, 2011 yılında imzalanan esir takası anlaşmasında serbest bırakılan ve 2014'te yeniden tutuklananlar serbest bırakılmadığı sürece İsrail'le yeni bir esir takası anlaşması imzalamayacaklarını belirtti.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık divanından bir yetkili, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (Makan) yaptığı açıklamada, Gazze'deki İsrail askeriyle ilgili Hamas'la yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğu yönünde Arap basınında yer alan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.