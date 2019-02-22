Gazze'deki Hamas hareketi, İslam ve Arap dünyasına "Müslümanların kutsallarına saldıran İsrail'le normalleşmenin karşısında durmaları" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İşgalci (İsrail), Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirip kontrolü sağlamakla Aksa'ya yönelik planlarını hayata geçiremez." denildi.

İslam ve Arap ülkelerine Müslümanların kutsallarına saldıran İsrail ile normalleşmenin karşısında durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail tarafından uygulanan bütün ihlal ve engellere rağmen Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunma konusunda gösterdiği ısrarlı duruştan da övgüyle bahsedildi.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.