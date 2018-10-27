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Hamas'tan İsrailli yetkililerin Arap ülkelerini ziyaretine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 02:30 | Son Güncelleme

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman, Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'in BAE ziyaretlerini ve İsrail milli takımının Katar'daki Dünya Cimnastik Şampiyonası'na katılmasını kınadı

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman gezisi başta olmak üzere İsrailli siyasiler ve sporcular tarafından Arap ülkelerine yapılan ziyaretlere tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "siyonizmin başı Netanyahu'nun Umman ziyareti kınanarak, bunun Filistin halkına ve adil davasına yönelik tehlikeli meydan okumalar olduğu" belirtildi.

Arap ülkelerinden, Filistin halkına destek verilmesi, Filistin topraklarındaki direnişin güçlendirilmesi, İsrail'i yalnızlaştırma ve boykot siyasetinin sürdürülmesi istenen açıklamada, Tel Aviv yönetimiyle her türlü normalleştirmeye karşı olunduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiği ve Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya geldiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Netanyahu ile Bin Said'in Ortadoğu Barış Süreci'ni ele aldıkları, bölgede güven ve istikrarın sağlanması gibi birçok konuyu görüştükleri aktarılmıştı.

İsrail'in hiçbir Körfez ülkesi ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Bununla birlikte İsrail'in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile perde arkasında iş birliği yaptığı yönünde basına sık sık haberler yansıyor. Netanyahu'nun yaptığı bu ziyaret Körfez ülkeleri ile İsrail'in açıktan kurduğu uzun zamandır ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.

Öte yandan, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev (Meryem Receb) de dün, Grand Slam judo müsakalarına katılan İsrail takımına destek amacıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

İsrail milli takımı ise geçen çarşamba Katar'ın ev sahipliğinde organize edilen Dünya Cimnastik Şampiyonası'na katılmış ve ilk kez İsrail milli marşı bir Körfez ülkesi topraklarında resmen çalınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas israil kınama

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