Hamas'tan İsrailli yetkililerin Arap ülkelerini ziyaretine tepki

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman gezisi başta olmak üzere İsrailli siyasiler ve sporcular tarafından Arap ülkelerine yapılan ziyaretlere tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "siyonizmin başı Netanyahu'nun Umman ziyareti kınanarak, bunun Filistin halkına ve adil davasına yönelik tehlikeli meydan okumalar olduğu" belirtildi.

Arap ülkelerinden, Filistin halkına destek verilmesi, Filistin topraklarındaki direnişin güçlendirilmesi, İsrail'i yalnızlaştırma ve boykot siyasetinin sürdürülmesi istenen açıklamada, Tel Aviv yönetimiyle her türlü normalleştirmeye karşı olunduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiği ve Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya geldiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Netanyahu ile Bin Said'in Ortadoğu Barış Süreci'ni ele aldıkları, bölgede güven ve istikrarın sağlanması gibi birçok konuyu görüştükleri aktarılmıştı.