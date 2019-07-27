HABER

Hamas'tan Lübnan Çalışma Bakanı'nın "çalışma izni" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 01:30 | Son Güncelleme

Hamas'tan Lübnan Çalışma Bakanı'nın "çalışma izni" kararına tepki

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman'ın geçen ay uygulamaya koyduğu ülkedeki yabancılardan "çalışma izni" istenmesine ilişkin kararını Filistinlilerin "mülteci" statüsünü etkileyeceği için kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan halkın, Lübnan Çalışma Bakanı Süleyman'ın Filistinli mültecilere ilişkin kararını ve Lübnan'ın Yüzyılın Anlaşması'na onay veren bir ülke olmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Hayye, Lübnan'dan tüm unsurlarıyla kararından geri dönmesi için bakana baskı yapmasını beklediklerini kaydetti.

- Kudüs'teki yıkımlar

Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkılmasına da değinen Hayye, İsrail'i kınayarak, "Vadi El-Hummus'ta olanlar, Yüzyılın Anlaşması'nın bir parçasıdır. Kudüs çevresinde Filistin varlığının yok edilmesi, Yüzyılın Anlaşması'nın kabullenilmesidir." dedi.

Hayye, Kudüs'e yönelik ihlallerin kırmızı çizgileri olduğunu göstermek için Filistinli unsurların ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için geçen ay uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı" kapsamında diğer yabancılar gibi Filistinlilerden de "çalışma izni" istenmesi, "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle Filistinlilerin protestosuna neden oluyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde güvenlik gerekçesiyle en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımına karar vermişti.

Kararın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine yapılan başvurular reddedilmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Devrek’te Kıraç rüzgarıDevrek’te Kıraç rüzgarı
Sözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptıSözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma izni kararı Gazze Lübnan müteci tepki

En Çok Okunan Haberler

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Trabzonspor'dan bomba transfer

Trabzonspor'dan bomba transfer

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.