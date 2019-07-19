Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin "mülteci" statüsüne dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin tepkilerine neden olan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nı ele almak üzere Beyrut'a Rişk başkanlığında bir heyet gönderdi.

Heyet, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile Beyrut'taki evinde görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rişk, Lübnan'daki Filistinlilerin diğer yabancı işçilerden farklı siyasi bir statüsü olduğunu ve buna dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Lübnan'daki Filistinlilerin mülteci statüsüne dokunulmasının "kendilerine vatandaşlık verme ve işgal altındaki vatanlarına geri dönüş haklarını ellerinden alma" sonuçlarına yol açabileceğine dikkati çeken Rişk, mültecilere vatandaşlık verme konusunun hem Lübnan hem Filistinliler nezdinde reddedildiğini vurguladı.

Rişk, söz konusu statünün değişmemesinin Lübnan hükümetinin sorumluluğunda olduğunu Başbakan Hariri'ye ilettiklerini ifade ederek, Filistinli mültecilerin düzenlediği barışçıl gösterileri anlayışla karşılayan Lübnan ordusunun tutumundan da övgüyle söz etti.