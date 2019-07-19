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Hamas'tan Lübnan'daki Filistinlilerin "statüsüne dokunmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin mülteci statüsüne dokunulmaması gerektiğini belirtti

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin "mülteci" statüsüne dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin tepkilerine neden olan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nı ele almak üzere Beyrut'a Rişk başkanlığında bir heyet gönderdi.

Heyet, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile Beyrut'taki evinde görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rişk, Lübnan'daki Filistinlilerin diğer yabancı işçilerden farklı siyasi bir statüsü olduğunu ve buna dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Lübnan'daki Filistinlilerin mülteci statüsüne dokunulmasının "kendilerine vatandaşlık verme ve işgal altındaki vatanlarına geri dönüş haklarını ellerinden alma" sonuçlarına yol açabileceğine dikkati çeken Rişk, mültecilere vatandaşlık verme konusunun hem Lübnan hem Filistinliler nezdinde reddedildiğini vurguladı.

Rişk, söz konusu statünün değişmemesinin Lübnan hükümetinin sorumluluğunda olduğunu Başbakan Hariri'ye ilettiklerini ifade ederek, Filistinli mültecilerin düzenlediği barışçıl gösterileri anlayışla karşılayan Lübnan ordusunun tutumundan da övgüyle söz etti.

Filistin ile Lübnan arasındaki her türlü konunun diyalogla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Hamaslı yetkili, Lübnan'ın güven, istikrar ve kalkınmasına önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Komite üyesi Azzam el-Ahmed de dün Başbakan Hariri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin bu ülkede misafir olduklarını dolayısıyla Lübnan'ın yasalarının çatısı altında yaşayacaklarını vurgulamıştı.

Lübnan ile ortak bir noktada buluştuklarını söyleyen Ahmed, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerle ilgili muhtemel her sorunun diyalogla çözüleceğini teyit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Bakanlığın planı Filistinlilerin tepkisine neden olmuştu

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, protesto amacıyla birkaç gündür gösteriler düzenliyordu. Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da plana tepki gösterilerek, "Filistinli mültecilere ait iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulama ya da kararları reddediyoruz. Filistinli işçilere yönelik kovuşturmayı ve çalışmalarının engellenmesini kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Bakanlığı Filistinli Mülteciler Lübnan

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