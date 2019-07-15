BEYRUT (AA) - Hamas, Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" kapsamında Filistinli mültecilere yönelik uygulamalarına tepki gösterdi. Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli mültecilere ait iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulama ya da kararları reddediyoruz. Filistinli işçilere yönelik kovuşturmayı ve çalışmalarının engellenmesini kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Muhtemel bir toplumsal gerginliğin sorumluluğunun Filistinli mültecilerin haklarına yönelik bu adaletsiz uygulamaları yapan taraflara ait olduğu belirtilen açıklamada, "Lübnan'daki Filistinli mültecilerin hayatı ve geleceğinin tehdit edilmesini kabul etmeyeceğiz. Yavaşça öldürme politikasını başarısız kılacağız." denildi. Söz konusu kararların, Filistin-Lübnan ilişkilerine değil Filistin davasının tasfiyesi için çalışan Yüzyılın Anlaşması planının hedeflerine hizmet ettiği kaydedilen açıklamada, Filistinlilere ait kapatılan iş yerlerinin yeniden açılması ve Filistinli işçilere yönelik engellemelere son verilmesi istendi.

- Filistinli mültecilerin özel durumlarının göz ardı edilmemesi çağrısı Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik politikalarla ilgilenmek ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2005'te kurulan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi de Filistinli mültecilerin özel durumlarının dikkate alınması çağrısında bulundu. Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve daha çok Filistinli mülteciler ile Suriyeli sığınmacıları kapsayan "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nın yakından takip edildiği belirtildi. Planda Filistinli çalışanların hususiyeti ve farklılığını öngören yasal düzenlemelerin göz ardı edildiği savunulan açıklamada, 2010'da yapılan değişikliklerde Filistinli mültecilerin yabancı işçilerden farklı kategoride ele alındığı ve diğer milletlerden farklı bir yasal statüye sahip olduğu vurgulandı. Komitenin açıklamasında, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönemediği, Lübnan üretimine katkı sağlayarak ülkenin ekonomik döngüsünü güçlendirdiği ifade edildi.