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Hamas'tan Mısır'daki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

Hamas'tan Mısır'daki saldırıya kınama

Hamas Hareketi, Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Hamas Hareketince yapılan yazılı açıklamada, saldırı kınanarak, Kuzey Sina'da Mısır askerlerinin konuşlandığı noktanın hedef alınmasının Mısır'ın güvenliği ve istikrarını hedef alan terörist bir eylem olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eylemlerin, Mısır ile ümmetin düşmanlarının planlarını hayata geçirmeyi, kalkınma ve istikrar yolundaki tüm çabaları engellenmeyi ve bölgeyi şiddet ile terör girdabına sokmayı hedeflediği belirtildi.

Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada ölen ve yaralanan askerlerin bulunduğu, bunların sayısının 15 civarında olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Kuzey Sina mısır

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