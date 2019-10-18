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Hamas'tan Nuri Pakdil için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Hamas Türkiye Temsilcisi Cihad Yağmur: - "Türk edebiyatının önemli ismi, büyük mütefekkir, Kudüs şairi Üstad Nuri Pakdil'in vefat ettiği haberiyle derin üzüntü yaşadık" - "Hayatı mücadelelerle dolu olan ve ömrünü Kudüs davasına adayan Üstad Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet diliyoruz"

Hamas, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için taziye mesajı yayımladı.

Hamas Türkiye Temsilcisi Cihad Yağmur'un yayımladığı taziye mesajında, Türk edebiyatının önemli ismi, büyük mütefekkir ve Kudüs şairi Üstad Pakdil'in vefat ettiği haberinin derin üzüntüyle alındığı dile getirildi.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatı mücadelelerle dolu olan ve ömrünü Kudüs davasına adayan Üstad Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet diliyoruz. İslami Direniş Hareketi Hamas olarak ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Mekanı cennet olsun."

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." sözlerinin sahibi, Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil, akıllara kazınan ve dillerden dökülen şiirlerinin yanı sıra deneme, oyun ve gezi notlarından oluşan birçok eser bırakarak Hakk'a yürüdü.

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Hamas Nuri Pakdil taziye mesajı

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