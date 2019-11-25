Hamas'tan Riyad yönetimine "Filistinlileri serbest bırakması" çağrısı

GAZZE (AA) - OMAR SHAGALEH - Filistin direniş hareketlerinden Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye, Suudi Arabistan'ın onlarca Filistinliyi gözaltına almasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, Riyad yönetimine Filistinlileri serbest bırakması çağrısında bulundu

AA muhabirine gündemdeki konuları değerlendiren Hayye, Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak için soruşturma açmasının doğal hakkı olduğunu söyledi. Hayye, buna karşın Filistinlilerin hiçbir bir gerekçe veya suçlama yapılmadan gözaltına alınmasını eleştirdi.

Riyad yönetimine bu konuyu çözmesi çağrısında bulunan Hayye, "Suudi Arabistan Filistin ve halkına maddi destek sağlayan önemli ülkelerden biri. Ülkenin güvenliğine ve istikrarına zarar vermeyen onlarca Filistinliyi gözaltına almasına üzüldük. Bu Filistinlilerin tek suçları sadece ülkelerine aidiyet duymak ve Gazze halkına maddi destek sağlamak" olduğunu vurguladı.

"Hamas'ın İran'la olan ilişkisinin, Suudi Arabistan-İran gerginliğinin etkisi altına kaldığı" yönündeki iddiaları da değerlendiren Hayye, "Hamas'ın onlarca yıldır İran ve Suudi Arabistan'la ilişkileri mevcut. Hareket, ülke ilişkilerini başka ülke ilişkisi üzerine kurmaz." dedi.