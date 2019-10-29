HABER

Hamas'tan seçimler konusunda "ulusal toplantı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Hamas'tan seçimler konusunda "ulusal toplantı" çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin seçimleri konusunda uzlaşı sağlamak için "ulusal ve kapsamlı bir toplantı" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığı ve Fetih hareketine yönelik çağrıda sözü edilen ulusal toplantıda seçimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirme yollarının ele alınması istendi.

- Seçimlerin eş zamanlı olması isteğinden geri adım

Açıklamaya göre Hamas, Filistinli grupların önce genel seçimlerin, en geç 3 ay içinde de devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine onay vermesinin ardından seçimlerin eş zamanlı yapılması ısrarından vazgeçti.

Konuya ilişkin açıklamada, "Güvenilir olması ve sonuçlarının kabul edilmesi konusunda uzlaşı sağlandığı sürece tüm ulusal taraflar, seçimlerin eş zamanlı ya da art arda yapılmasının herhangi bir sorun oluşturmadığında fikir birliğine varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır ile dün Filistinli grupların yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ulusal bir ortamın hakim olduğu belirtilen açıklamada, Nasır'a bildirilen tutumların temelinde seçimlerin güvence altına alınması için ulusal ve kapsamlı bir toplantı yapılması gerektiği düşüncesinin bulunduğu aktarıldı.

- Seçim Komitesinin Gazze temasları

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Nasır liderliğinde bir heyet genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için önceki gün Batı Şeria'dan Gazze'ye gelmişti.

Nasır dün de Hamas ve diğer Filistinli gruplarla bir araya gelmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketinin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

Ancak görüşmeye katılan diğer Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istediği gibi önce genel seçimlerin yapılmasına onay vermiş, ancak iki seçim arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesini şart koşmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Diyadin'in yüksek kesimleri, beyaza büründüDiyadin'in yüksek kesimleri, beyaza büründü
810 yıllık kestane ağacından hasat810 yıllık kestane ağacından hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

Türkiye'den 150 saat açıklaması!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar: Canlı heykel 22 saati geride bıraktı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar! 22 saati geride bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.