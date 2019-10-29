Hamas'tan seçimler konusunda "ulusal toplantı" çağrısı

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır ile dün Filistinli grupların yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ulusal bir ortamın hakim olduğu belirtilen açıklamada, Nasır'a bildirilen tutumların temelinde seçimlerin güvence altına alınması için ulusal ve kapsamlı bir toplantı yapılması gerektiği düşüncesinin bulunduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklamada, "Güvenilir olması ve sonuçlarının kabul edilmesi konusunda uzlaşı sağlandığı sürece tüm ulusal taraflar, seçimlerin eş zamanlı ya da art arda yapılmasının herhangi bir sorun oluşturmadığında fikir birliğine varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre Hamas, Filistinli grupların önce genel seçimlerin, en geç 3 ay içinde de devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine onay vermesinin ardından seçimlerin eş zamanlı yapılması ısrarından vazgeçti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığı ve Fetih hareketine yönelik çağrıda sözü edilen ulusal toplantıda seçimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirme yollarının ele alınması istendi.

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin seçimleri konusunda uzlaşı sağlamak için "ulusal ve kapsamlı bir toplantı" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

- Seçim Komitesinin Gazze temasları

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Nasır liderliğinde bir heyet genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için önceki gün Batı Şeria'dan Gazze'ye gelmişti.

Nasır dün de Hamas ve diğer Filistinli gruplarla bir araya gelmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketinin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

Ancak görüşmeye katılan diğer Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istediği gibi önce genel seçimlerin yapılmasına onay vermiş, ancak iki seçim arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesini şart koşmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

