HABER

Hamas'tan "seçimlere hazırız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Hamas'tan "seçimlere hazırız" açıklaması

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin genelinde yapılacak seçimlere hazır olduklarını Filistin Merkez Seçim Komitesine bildirdi.

Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi ile düzenlediği toplantıda seçimlere katılım konusunda tamamen hazır olduklarını ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulusal sorumluluk çerçevesinde hareket ederek seçimlerin başarıya ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Şavşatlı arıcılardan Mehmetçiğe 'ballı' destekŞavşatlı arıcılardan Mehmetçiğe 'ballı' destek
Düzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştüDüzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas seçim

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yetkililerden yardım istediler

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yeni gelişme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

2 yaşındaki çocuk 3 gündür kuyudan kurtarılmayı bekliyor

2 yaşındaki çocuk 3 gündür kuyudan kurtarılmayı bekliyor

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.