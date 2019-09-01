GAZZE (AA) - Hamas, "Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 2005'te Gazze'de olduğu gibi boşaltılana kadar halkımızın devrimi sürecek." açıklamasında bulundu.

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yinelemesine cevap verdi.

Kasım, "Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 2005'te Gazze'de olduğu gibi boşaltılana kadar halkımızın devrimi sürecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamalarının Filistin davasının karşı karşıya olduğu tehdidin büyüklüğünü gösterdiğinin altını çizen Kasım "Bu açıklamalar, ulusal güçlerin Filistin yönetiminden İşgalcilerle siyaset ve güvenlik koordinasyonuna son vermesi, Batı Şeria'da direnişi rahat bırakması ve bunları uygulamak için adım atması yönündeki taleplerinin ne kadar önemli olduğunu doğrulamıştır." ifadelerine yer verdi.

Kasım Filistinlilerin topraklarındaki işgale son vermeye kesin kararlı olduklarını ve Batı Şeria ile ilgili hiç bir sözün bu kararın karşısında duramayacağını vurguladı.