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Hamas'tan "tüm yerleşim birimleri boşaltılana kadar mücadele" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: - "Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 2005'te Gazze'de olduğu gibi boşaltılana kadar halkımızın devrimi sürecek"

GAZZE (AA) - Hamas, "Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 2005'te Gazze'de olduğu gibi boşaltılana kadar halkımızın devrimi sürecek." açıklamasında bulundu.

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yinelemesine cevap verdi.

Kasım, "Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 2005'te Gazze'de olduğu gibi boşaltılana kadar halkımızın devrimi sürecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamalarının Filistin davasının karşı karşıya olduğu tehdidin büyüklüğünü gösterdiğinin altını çizen Kasım "Bu açıklamalar, ulusal güçlerin Filistin yönetiminden İşgalcilerle siyaset ve güvenlik koordinasyonuna son vermesi, Batı Şeria'da direnişi rahat bırakması ve bunları uygulamak için adım atması yönündeki taleplerinin ne kadar önemli olduğunu doğrulamıştır." ifadelerine yer verdi.

Kasım Filistinlilerin topraklarındaki işgale son vermeye kesin kararlı olduklarını ve Batı Şeria ile ilgili hiç bir sözün bu kararın karşısında duramayacağını vurguladı.

Netanyahu bugün, Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda düzenlenen törende "Tanrının da yardımıyla tüm yerleşim birimlerine İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Netanyahu Yahudi yerleşim birimi

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