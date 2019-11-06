Hamas'tan UNRWA'daki son gelişmeler için "endişe verici" açıklaması

Hamas, Birleşmiş Milletler'in (BM), Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün görevini askıya alması başta olmak üzere UNRWA'da yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'da görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Krahenbühl'ün görevinin askıya alınması gibi yaşanan gelişmelerin, "UNRWA'yı hedef alan komplolara ilişkin birçok kişide var olan korkuları büyüttüğünü" ve "endişe verici" olduğunu belirtti.

"Görevin askıya alınması adımı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tartışmaların olduğu hassas bir dönemde atıldı. Zamanlama masum değil." ifadelerini kullanan Naim, BM ve UNRWA'nın tam bir şeffaflık içinde olması ve gerçek hak sahipleri olan Filistinlileri bu gelişmelerin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

UNRWA'nın, Filistinli mültecileri destekleme konusundaki uluslararası siyasi iradeyi yansıttığına dikkati çeken Naim, Filistinlilerin, 1948 yılında yaşadıkları zorla göçün ardından ikinci bir Nekbe'yi (büyük felaket) ve UNRWA hedef alınarak mültecilerin siyasi ve hukuki korumalarının kaldırılmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.