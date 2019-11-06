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Hamas'tan UNRWA'daki son gelişmeler için "endişe verici" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:57 | Son Güncelleme

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim: - "Genel Komiser Pierre Krahenbühl'ün görevinin askıya alınması adımı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tartışmaların olduğu hassas bir dönemde atıldı. Zamanlama masum değil"

Hamas, Birleşmiş Milletler'in (BM), Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün görevini askıya alması başta olmak üzere UNRWA'da yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'da görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Krahenbühl'ün görevinin askıya alınması gibi yaşanan gelişmelerin, "UNRWA'yı hedef alan komplolara ilişkin birçok kişide var olan korkuları büyüttüğünü" ve "endişe verici" olduğunu belirtti.

"Görevin askıya alınması adımı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tartışmaların olduğu hassas bir dönemde atıldı. Zamanlama masum değil." ifadelerini kullanan Naim, BM ve UNRWA'nın tam bir şeffaflık içinde olması ve gerçek hak sahipleri olan Filistinlileri bu gelişmelerin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

UNRWA'nın, Filistinli mültecileri destekleme konusundaki uluslararası siyasi iradeyi yansıttığına dikkati çeken Naim, Filistinlilerin, 1948 yılında yaşadıkları zorla göçün ardından ikinci bir Nekbe'yi (büyük felaket) ve UNRWA hedef alınarak mültecilerin siyasi ve hukuki korumalarının kaldırılmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

Naim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan bu söylediklerimiz, hiçbir yolsuzluk için gerekçe olamaz. Aksine biz, UNRWA'da şeffaflık ve iyi bir yönetim istiyoruz."

BM, bugün yaptığı açıklamada, UNRWA'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün görevinin askıya alındığını ve yerine geçici olarak İngiliz diplomat Christian Saunders'in getirildiğini duyurmuştu.

BM, UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine ağustos ayında soruşturma başlatmıştı.

Hollanda, Belçika ve İsviçre ise UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddialarının ardından dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

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