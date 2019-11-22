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Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:32 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: - "Filistinlilere ait araçlara saldırılması siyonist toplumun aşırılığını yansıtıyor"

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırmasını "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına saldırmasına tepki göstererek, "Bu saldırılar, siyonistlerin, liderlerinin ve hükümetlerinin güttüğü ırkçı politikalar ile bölgesel ve uluslararası alanda suç ve ihlallere sessiz kalınmasının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıların, "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olduğunu ve Filistinlerin Batı Şeria'daki halkı korumak için ulusal adımlar atması gerektiğini aktaran Berhum, Filistinlilere, her türlü saldırıya karşı koyma ve işgale son vermek için çaba gösterme çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşimciler, bu sabah Batı Şeria'daki Nablus'un Beyt Decen, Kabalan ve Mecdel Beni Fadıl beldeleri ile Selfit kentindeki Kefr ed-Dik beldesinde Filistinlilere ait 4 aracı yakmış, 21 araca kesici, delici aletlerle zarar vermişti.

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Hamas Yahudi yerleşimci

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