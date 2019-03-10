HABER

Hamas'tan yeni Filistin hükümetinin "bölünmüşlüğü derinleştireceği" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: "Abbas'ın hükümeti bölünmüşlüğü derinleştirecek. Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyecek. Batı Şeria'nın Gazze Şeridi'nden ayrılmasına da katkıda bulunacak"

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından görevlendirilen Fetih Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kuracağı yeni hükümetin, "bölünmüşlüğü derinleştireceğini" öne sürdü.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, harekete bağlı Aksa kanalına yaptığı açıklamada, "Abbas'ın hükümeti bölünmüşlüğü derinleştirecek. Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyecek. Batı Şeria’nın Gazze Şeridi’nden ayrılmasına da katkıda bulunacak." dedi.

Berhum ayrıca, Hamas'ın ulusal birlik hükümetinin kurulmasının yanı sıra başkanlık ve yasama seçimlerinin yapılmasını desteklediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaklaşık iki ay aradan sonra bugün Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi yeni Filistin hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

Fetih Hareketi Merkez Konseyi, ocak ayı sonunda, Hamas ile yürütülen uzlaşı çabalarının başarısız olduğunu gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Filistinli örgütlerden bir hükümetin kurulması ve Fetih Merkez Konseyi üyelerinden birinin başbakan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Fetih'in tavsiyesi üzerine 29 Ocak'ta Filistin Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Rami El-Hamdallah'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak göreve devam etmesini istemişti.

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldiEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kadınlarla bir araya geldiSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kadınlarla bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abbas Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.