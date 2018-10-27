Hambach Ormanı için binlerce kişilik protesto

Tehdit altındaki Hambach ormanında kalan 200 hektarlık alandaki ağaçların kurtarılması talebiyle gösteriler düzenlendi. Ormanın, Alman enerji firması RWE'nin linyit madenini genişletmek için yok edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Hambach Ormanı'nda iki ayrı noktada düzenlenen gösterilerde, eylemciler "kömür ocaklarına derhal son verilmesi" çağrısı yaptı.

Polis, gösterilerin barışçıl geçtiğini kaydetti.

Perşembe günü Hambach Ormanı yakınlarındaki Düren tren istasyonuna gelen yaklaşık bin gösterici istasyondan ayrılmayı kabul etmeyince polisle karşı karşıya gelmişti.

Gösteri için organize edilen bir tren, yolculuğuna Prag'dan başlamış, Viyana'dan ve çok sayıda Alman şehrinden de eyleme katılmak isteyen göstericileri alarak Düren'e varmıştı.

12 bin yıllık ormanın şu ana kadar yüzde 90'ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10'luk kısmı kurtarmak için beş yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Ekim ayı başında geri kalan ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç evin de tahliye edilmişti. Ancak Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği'nin (BUND) açtığı davadan ağaçların kesilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararının çıkmasıyla polis ormandan çekilmiş ve aktivistler üç ağaç evi yeniden inşa etmenin yanı sıra yeni barikatlar da kurmuşlardı.

DW,dpa/SÖ,ÖA

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