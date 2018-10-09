Hambach Ormanı için on binler bir araya geldi

Almanya'nın batısındaki Aachen ile Köln kentleri ortasında bulunan ve Avrupa'nın en büyük linyit kömürü ocaklarından birisinin genişletilmesi için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı'ndaki yıkımı protesto yasağının kalkmasıyla birlikte on binler Cumartesi günü ormanda bir araya geldi. Organizatörlere göre protesto gösterisine 50 binden fazla çevre aktivisti katıldı.

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Federasyonu (BUND) Yöneticisi Dirk Jansen, "Ren'deki kömür madenleri bölgesinde şu ana kadar düzenlenen en büyük gösteri" ifadesini kullanırken, protesto öncesi yapılan açıklamada gösteriye 20 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Bölgeye yüzlerce polis sevk edilirken, emniyet güçleri katılımcı sayısıyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak bugünkü gösterilerin barışçıl olduğunu kaydetti.

Art arda mahkeme kararları

Bugünkü gösteriler, dün Aachen'da bir mahkemenin, polisin güvenlik gerekçesiyle getirdiği protesto yasağını kaldırması üzerine çevrecilerin hızlı bir şekilde organize olması ile gerçekleşti.