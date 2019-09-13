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Hambach Ormanı operasyonunda hedef "ağaç kesmekti"

13.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Almanya’da uzun bir süre, çevreci aktivistlerin gösterileri ve onlara polisin müdahalesi ile gündemde kalan Hambach Ormanı hakkında çıkan belgeler, siyasilerin amacının ağaçları kesmek olduğunu ortaya koyuyor.

Hambach Ormanı operasyonunda hedef "ağaç kesmekti"

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR, Almanya'da 2018 yılının sonbahar aylarında uzun bir süre gündemden düşmeyen Hambach Ormanı ile ilgili belgeler ortaya çıkardı. Belgelere göre, ormanın polis tarafından, daha önce siyasetçilerin öne sürdüğü gibi ağaç evlerin ilgili imar kanunlarına uymadıkları için değil, ağaçların kesilerek ormanlık alanın yok edilmesi için boşaltıldığını kanıtladı.

WDR'de çalışan ve konu hakkında araştırma yapan gazetecilerin başvurusu üzerine açılan dosyalarda ortaya çıkan gerekçe, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin CDU'lu (Hristiyan Demokrat Parti) İçişleri Bakanı Herbert Reul ve İmar Bakanı İna Scharrenbach tarafından defalarca reddedilmişti.

Söz konusu belgeler ayrıca eyalet yönetimi ile orman arazisinin sahibi olan enerji şirketi RWE arasında sıkı bir iş birliği olduğunu da ortaya koyuyor.

Bakan Reul'un itirafı

Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini önlemek için geçtiğimiz yıl ormanda yaşamaya başlayan aktivistler tarafından inşa edilen ağaç evler, binlerce polisin dahil edildiği operasyonlarla yıkılmış ve gerek Reul, gerek ise Scharrenbach bu müdaheleyi ağaç evlerin ilgili imar kanunu ve yangından koruma yönetmeliklerine aykırı olduğu için yıkıldığını ifade etmişti. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul daha sonra yaptığı açıklamalardan birinde ise, polis operasyonlarında RWE tarafından planlanan ağaç kesimlerinin de rol oynadığını itiraf etmişti.

Hambach ormanında linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek isteyenlere yönelik operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybemişti. Bunun ardından Kuzey Ren-Vestfalya yönetimi operasyonu durdurma kararı almıştı.

İçişleri Bakanlığı-RWE ilişkisi

İlgili resmi yazışmalar, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı'ndaki polis biriminin başında olan Daniela Lesmeister'in de, Hambach Ormanı protestoları esnasında RWE hukukçuları ile sıkı bir iletişim halinde olduğunu ve ağaçların kesim tarihi konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu da ortaya koyuyor.

Alman enerji devi RWE’ye ait linyit madeni için 12 bin yıllık ormanın yüzde 90’ı yok edilmişti. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri yasak.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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