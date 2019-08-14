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Hambach Ormanında maden tehdidi sürüyor

14.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Geçen yıl çevrecilerin protestolarıyla gündeme gelen Hambach Ormanı, ağaç kesimlerinin mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen tehlike altında.

Hambach Ormanında maden tehdidi sürüyor

Orman yakınındaki maden çalışmaları ağaçlara zarar vermeye devam ediyor.Alman enerji firması RWE'nin linyit madenini genişletme çalışmaları için ağaç kesimleriyle gündeme gelen ve geçen yıl çevrecilerin yoğun direnişine sahne olan Hambach Ormanı yine gündemde. Geçen yıl Ekim ayında mahkeme kararıyla ağaç kesiminin durdurulmasına rağmen orman yakınında devam eden madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

20 derece sıcaklık farkı

Eberswalde Üniversitesi ile Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nün (PIK) yaptığı araştırmada RWE şirketine ait ekskavatörlerin ormana kısmen 50 metre mesafede kazı yaptığı belirtilerek, bunun aşırı sıcaklık farklılıklarına yol açtığı ve ağaçlara zarar verdiği kaydedildi. Yaz aylarının sıcak geçtiği 2018'de orman içinde 25 derece civarında olan sıcaklığın maden alanında 45 dereceye yükseldiği kaydedildi. İki alan arasındaki ısı farkının güçlü rüzgârlara yol açtığı, mevcut kuruluğu artırdığı ve bu nedenle pek çok ağacın kökünden söküldüğü belirtiliyor.

Çevre koruma örgütü Greenpeace'in yaptırdığı araştırmada ormanın, maden faaliyetlerinin gerçekleştirildiği taraftaki kenar kesiminde ağaçlarda sıcaklık ve kurumaya bağlı stres tespit edildiği ve giderek artan ağaç ölümlerine rastlandığı belirtildi. Özellikle yaz aylarında maden alanının bölgedeki en sıcak nokta haline dönüştüğüne dikkat çeken uzmanlar, ormanın kaybedilmemesi için maden faaliyetlerinin acilen durdurulması ve yeniden ağaçlandırma yoluyla soğutma çalışmalarına başlanması tavsiyesinde bulundu.

Acil çözüm önerileri

Orman kenarında 500 metre genişliğinde bir "termik tampon bölge" oluşturulmasını öneren bilim insanları, bu bölgenin mümkün olduğunca yerel ve hızlı yetişen ağaç türleriyle ağaçlandırılması yoluyla yüzey sıcaklığının birkaç derece düşürülebileceğini kaydetti.

İncelemelerde yer alan Eberswalde Üniversitesi profesörü Pierre Ibisch, ormanın durumunun çok kötü olduğunu belirterek "Pek çok ağaç devrilmiş, pek çoğu da kurumuş. Özellikle ormanın kenarındaki ağaçlar bu durumda. Bu bir ekosistem ve stres altında" diye konuştu.

dpa / DK,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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