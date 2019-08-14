Hambach Ormanında maden tehdidi sürüyor

Orman yakınındaki maden çalışmaları ağaçlara zarar vermeye devam ediyor.Alman enerji firması RWE'nin linyit madenini genişletme çalışmaları için ağaç kesimleriyle gündeme gelen ve geçen yıl çevrecilerin yoğun direnişine sahne olan Hambach Ormanı yine gündemde. Geçen yıl Ekim ayında mahkeme kararıyla ağaç kesiminin durdurulmasına rağmen orman yakınında devam eden madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

20 derece sıcaklık farkı

Eberswalde Üniversitesi ile Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nün (PIK) yaptığı araştırmada RWE şirketine ait ekskavatörlerin ormana kısmen 50 metre mesafede kazı yaptığı belirtilerek, bunun aşırı sıcaklık farklılıklarına yol açtığı ve ağaçlara zarar verdiği kaydedildi. Yaz aylarının sıcak geçtiği 2018'de orman içinde 25 derece civarında olan sıcaklığın maden alanında 45 dereceye yükseldiği kaydedildi. İki alan arasındaki ısı farkının güçlü rüzgârlara yol açtığı, mevcut kuruluğu artırdığı ve bu nedenle pek çok ağacın kökünden söküldüğü belirtiliyor.