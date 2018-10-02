Hambach Ormanı’nda tahliye tamamlandı

Ormanın yok edilmesine engel olmaya çalışan aktivistler, yıllardır ağaçlarda yaşıyordu.Avrupa’nın en büyük linyit ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda, geri kalan ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç evin de tahliye edildiği bildirildi. Alman enerji devi RWE şirketinin, ormandan geri kalan bölümün de kesilmesi için harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Ormanın etrafına hendek kazılacak

RWE şirketi sözcüsü, aktivistlerin bölgeye tekrar girmesine engel olunması için Aachen kenti yakınlarındaki ormanın etrafına hendek kazılacağını, alanın halat ve olay yeri şeridi ile de çevrileceğini açıkladı. Çalışmaların başladığını bildiren sözcü, “İnsanların tekrar alana girerek ormanı işgal etmelerine müsamaha etmeyeceğiz” dedi ve RWE'nin önlemleri polisin desteğiyle hayata geçireceğini duyurdu. Ancak ağaçların kesilmesine tam olarak ne zaman başlanacağına dair soruları yanıtsız bıraktı. Yaklaşık 100 hektarlık ormanın bulunduğu arazinin sahibi olan RWE, linyit ocağını genişletmek için ağaçların kesilebilmesine dair gerekli izinleri de almış durumda.