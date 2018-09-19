Hambach ormanındaki operasyon sırasında bir kişi öldü

Almanya'nın Aachen kenti yakınlarındaki Hambach ormanında, linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemeye çalışanlara yönelik operasyon sırasında bir gazetecinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin iki ağaç arasındaki 15 metre yüksekliğindeki asma köprüden düşerek, yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis tarafından daha önce Twitter üzerinden yapılan açıklamada, bir kişinin ağaç evlerin bulunduğu kısımda "çok yüksek bir yerden düştüğü” ve ağır yaralandığı belirtilmişti. İlk yardım ekiplerinin kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yapmalarının ardından, helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.

Çelişkili açıklamalar

Aachen polisinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kaza sırasında eylemcilere yönelik bir müdahalenin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “kazanın olduğu sırada kazaya uğrayan kişinin bulunduğu ağaç eve herhangi bir polis operasyonu yapılmıyordu” ifadesi kullanıldı.