Hambach'ta 14 çevreci gözaltına alındı

Operasyonun bugün de sürmesi bekleniyor.Linyit kömürü yataklarının bulunduğu Almanya'nın Aachen kenti yakınlarındaki Hambach ormanını ağaç kesimini önlemek için işgal edenleri tahliye operasyonu sürüyor. Polis sabah saatlerinden itibaren ağaç tepelerinde ev kuranları ormandan çıkarmak için yeniden çalışma başlattı. Pazar günkü olaylı gösterilerin ardından gecenin sakin geçtiği açıklandı. Bir polis sözcüsü Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.

Pazar günü ormanın korunmasını isteyen ve kömür santrallerinin kapatılmasını talep eden binlerce göstericinin katıldığı protesto eylemleri sırasında 200 kadar eylemcinin ormana girmeye çalışması üzerinde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

12 bin yıllık orman kısmen yok olacak

Tahliye işlemlerinin başlatıldığı günden bu yana ağaç tepelerindeki 50 evden 28'inin boşaltıldığı ve 19 evin söküldüğü açıklandı. Üçü polis olmak üzere 8 kişinin yaralandığı olaylar sırasında 14 gösterici göz altına alındı.

Ormanın sahibi enerji şirketi RWE kömür çıkarmak üzere Hambach ormanındaki ağaçların bir bölümünü kestirecek. Orman kömür enerjisi ve ona bağlı hava kirliliğine gösterilen direnişin sembolü haline gelmişti.

DW,dpa/AG, BÖ

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