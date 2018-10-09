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Hambach'ta ağaçların kesilmesine yürütmeyi durdurma kararı

09.10.2018 04:26 | Son Güncelleme

Kuzey Ren Vestfalya İdare Yüksek Mahkemesi, Hambach Ormanı’nda ağaçların kesilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hambach'ta ağaçların kesilmesine yürütmeyi durdurma kararı

Çevrecilerin ormanda düzenlemeyi planladığı gösteri ise Aachen Polisi tarafından yasaklandı.Kuzey Ren Vestfalya İdare Yüksek Mahkemesi, kömür madenini genişletmek için sürekli küçültülen Hambach Ormanı'nda ağaçların kesimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Münster'deki mahkeme, Almanya Çevre ve Doğu Koruma Birliği'nin (BUND) şikâyeti ile ilgili incelemenin sürdüğünü ve inceleme sonuçlanana kadar Alman enerji devi RWE'nin ormanda ağaç kesimi yapamayacağına hükmetti. Mahkeme kararında, ağaçlara zarar vermediği müddetçe RWE'nin madenden kömür çıkarmaya devam edebileceği kaydedildi. Kuzey Ren Vestfalya İdare Yüksek Mahkemesi böylece Köln İdare Mahkemesi'nin konuyla ilgili daha önce verdiği kararı bozmuş oldu.

Çevre protestosuna yasak

Öte yandan Aachen Polisi, Hambach Ormanı'nda kalan ağaçların kesilmemesi için çevrecilerin Cumartesi günü ormanda düzenlemek istediği protesto gösterisini yasakladı. Polis karara güvenliği gerekçe göstererek "İlgili yerel güvenlik makamları kamu güvenliği açısından ciddi tehlike görmektedir" açıklaması yaptı. "Ormanı kurtaralım! Kömürü durduralım!" (Wald retten! Kohle stoppen!) sloganıyla düzenlenecek gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Alman çevre örgütü BUND yasağa karşı hukuk yollarını kullanacaklarını duyurdu. BUND Sözcüsü Dirk Jansen Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Gösteri hakkımızın çirkin bir biçimde kısıtlanmasına karşı kendimizi koruyacağız" dedi. Jansen karar ile ilgili olarak Aachen İdare Mahkemesi'ne ve Federal Anayasa Mahkemesi'ne hızlıca şikâyette bulunacaklarını söyledi. "Cumartesi günü binlerce insanın barışçıl bir biçimde gösteri yapacağından eminiz" diyen Jansen "Hambach Ormanı'na doğru daha şimdiden birçok karavan yola çıktı" diye konuştu.

Toprak sahipleri alan vermek istemiyor

Aachen Polisi yaptığı açıklamada güvenlik sorununu toprak sahiplerinin bir alan sunmak istememesine ve toplanma alanının sürekli değişmesine dayandırdı. Açıklamada "Gerekli olan güvenlik konsepti de dolayısıyla vakitlice sunulamamaktadır" denildi. BUND Sözcüsü Dirk Jansen de ne ormanın sahibi olan enerji şirketi RWE'nin ne de yerel çiftçilerin protesto gösterisi için alan vermek istemediğini söyledi.

Yeşiller Meclis Grup Başkanvekili Oliver Krischer durumdan RWE'yi sorumlu tuttu. Krischer "Hambach Ormanı'nın çevresinde büyük gösterilerin düzenlenebileceği devasa alanlar var. Ama tüm bu alanlar RWE'ye ait. RWE CEO'su Rolf Martin Schmitz'in kömüre karşı barışçıl protestoları açıkça hoş karşıladığını söylemesi ancak somutta buna engel olması bir alaycılık" diye konuştu.

Sol Parti milletvekili Lorenz Gösta Beutin de Aachen Polisi'nin kararını eleştirdi. Beutin "Gösteri yasağı, Aachen Polisi'nin demokratik olmayan ve kasıtlı çıkardığı bir zorluk, gerekçeler bahaneden ibaret ve mahkemenin yapacağı inceleme karşısında da dayanıklı değiller" dedi.

Tahliyeye katılan firmaların araçları kundaklandı

Hambach Ormanı'na polisin düzenlediği tahliye operasyonu sırasında kullanılan vinçleri sağlayan firmanın Düsseldorf Holthausen'daki iş sahasında bulunan bir vinç kundaklandı. Ayrıca tahliye işlemleri sırasında kullanılan aydınlatma kulelerini tedarik eden firmanın Willich'teki şubesinde yangın çıktı. İki olayın Hambach Ormanı'nın tahliyesi ile ilgili olduğu sanılıyor. Savcılık olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul Rheinische Post gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Reul, "RWE için çalışan şirketlerin tehdit edilmesi ve saldırılara maruz kalması gerginliğin azaltılmasıyla hiçbir biçimde bağdaşmıyor" dedi. Reul "Bu tür saldırıların benim açımdan artık barışçıl protestoyla herhangi bir ilişkisi yok. Bunlar suçludurlar ve onlara öyle de davranılacak" diye konuştu.

Hambach Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç evin tahliyesi ekim ayı başında tamamlanmıştı. Ormandaki ağaç evleri tahliye etmek için polisin yaptığı operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybetmişti.

dpa, Reuters / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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