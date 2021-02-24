Hamburg'da 16 ton kokain ele geçirildi

Hamburg Gümrük Dairesinden yapılan açıklamada, Paraguay’dan gelen bir gemideki 3 konteynerde 16 ton kokaine el konulduğu doğrulanarak bunun Avrupa’da ele geçirilen en fazla kokain miktarı olduğu kaydedildi.

Alman medyasında, Hollanda güvenlik güçlerinin bilgi vermesi üzerine Paraguay’dan gelen gemide arama yapıldığı ve ele geçirilen kokainin 1700 teneke kutunun içinde saklandığı belirtildi.

Belçika’nın Antwerp Limanı'nda da geçen hafta bir konteynerde Hamburg polisinden gelen bilgiler ışığında yapılan kontroller sırasında 7,5 ton kokain bulunmuştu.

