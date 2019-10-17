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Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 00:21 | Son Güncelleme

HAMBURG-Schenelsen Havalimanı, 2.

ENVER ALAS/İSTANBUL,(DHA)-HAMBURG-Schenelsen Havalimanı, 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-Hamburg seferini yapan tarifeli uçağı da bu gelişme üzerine Bremen'e mecburi iniş yaptı. Dönüş seferi olan Hamburg-İstanbul uçuşu ise iptal edildi.

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda öğleden sonra 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulundu. Bunun üzerine havalimanı, akşam saatlerinde uçuş güvenliği nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağının belli olmadığı bildirilirken, yolculardan havayolu şirketleriyle irtibata geçerek uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BERLİN'E İNDİ

Öte yandan, THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY'NİN dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi

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