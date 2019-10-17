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Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 02:42 | Son Güncelleme

Yakınında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogramlık patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından Hamburg Havalimanı uçuşlara açıldı

BERLİN (AA) - Almanya’da Hamburg-Schenelsen Havalimanı’nda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından uçuşlar yeniden başlatıldı.

Hamburg Havalimanı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yakınında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba bulunması nedeniyle dün havalimanının uçuşlara kapatıldığı hatırlatıldı.

Bombanın etkisiz hale getirildiği ve havalimanının uçuşlara açıldığı belirtilen açıklamada, yolculardan hava yolu şirketleriyle irtibata geçerek mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi.

Yolcu trafiği bakımından Hamburg Havalimanı, Almanya'nın en yoğun beşinci havalimanı olarak dikkati çekiyor. Havalimanından, geçen yıl 17 milyon 231 bin 667 yolcu seyahat etti.

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