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"Hamburg" Libya açıklarına doğru yola çıktı

04.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

Alman ordusunun "Hamburg" adlı fırkateyni, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunun ihlal edilip edilmediğini gözetleyen İrini misyonuna katılmak üzere yola çıktı.

"Hamburg" adlı Alman ordusuna ait 143 metre uzunluğundaki fırkateyn, içindeki 250 askerle birlikte bugün Hamburg kentinin Wilhelmshaven Limanı'ndan Libya açıklarına doğru hareket etti. Fırkateyn, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde Libya açıklarında silah ambargosunun ihlal edilip edilmediğini gözetlemek üzere görev yapan İrini adlı askeri misyona dahil olacak.

Misyon, silah ambargosunun denetlenmesinin yanı sıra yasa dışı petrol sevkiyatı ve kaçakçılıkla ilgili bilgi toplamakla da görevli. Askeri geminin 20 Aralık'ta Almanya'ya geri dönmesi planlanıyor. Mürettebat bu süre içinde salgın nedeniyle karaya çıkmayacak.

Silah gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin adı geçiyor

Berlin'de Ocak ayında düzenlenen Libya zirvesinde Birleşmiş Miletler'in (BM) silah ambargosu kararına bağlı kalınması konusunda uzlaşma sağlanmış, AB de ambargonun denetlenmesi için geçen Mayıs ayında İrini askeri misyonunu oluşturmuştu. Ancak bir süre sonra Libya'ya silah sevkiyatının devam etmesi nedeniyle misyonun yeterli olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Almanya da silah sevkiyatının daha etkili bir şekilde önlenmesi için misyona destek vereceğini açıkladı.

BM'nin silah ambargosunu delen ülkeler arasında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya'nın adı geçiyor. Türkiye, Fransa tarafından Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklere silah göndermekle suçlanıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ile birlikte Türkiye'nin adını anarak silah ve paralı savaşçı sevkiyatının sürmesini "skandal" olarak nitelemişti.

Fransa'nın iddiası NATO'da

Öte yandan Fransız ve Türk askeri gemileri, yaz başında Akdeniz'de karşı karşıya geldi. 10 Haziran tarihinde bir Fransız savaş gemisinin Akdeniz'de Türk fırkateynleri tarafından taciz edildiği iddiası şu anda NATO'ya taşınmış durumda.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen "Çirkin" adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız "Courbet" gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini iddia etmişti. Türkiye ise suçlamaları reddediyor.

dpa,DW/HS,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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