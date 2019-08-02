HABER

Hamburg'da 4,5 ton kokain ele geçirildi

02.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Hamburg Limanı'nda bir konteyner içinde 4,5 ton kokain ele geçirildi.

Hamburg'da 4,5 ton kokain ele geçirildi

Bu, şimdiye kadar Almanya'da ele geçirilen en büyük kokain teslimatı.Hamburg Limanı'nda bir konteyner içinde 4,5 ton kokain ele geçirildi. Hamburg Gümrük Dairesi kokainin piyasa değerinin 1 milyar euro civarında olduğunu açıkladı. Bunun Almanya'da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük kokain teslimatı olduğu belirtiliyor.

Kokainin Uruguay'ın başkenti Montevido'dan gelen ve soya fasulyesi taşıyan bir yük gemisinin içinde rutin kontroller sırasında tespit edildiği belirtiliyor. Kokainin 211 spor çanta içinde 4 bin 200'den fazla paket içinde saklandığı ifade ediliyor. Geminin Hamburg üzerinden Belçika'nın liman kenti Anvers'e gitmekte olduğu belirtiliyor.

Almanya'da geçen yıl bir tona kadar kokain teslimatları ele geçirilmişti. Geçen yıl sadece Hamburg'da gümrük yetkilileri üç teslimatı tespit etmiş ve toplamda 3,8 ton kokaine el koymuştu.

Hamburg Gümrük Dairesi kokainin saflık dereceğinin yüksek olduğunu ve diğer maddelerle karıştırılarak çoğaltıldığında sokaktaki satış değerinin 1 milyar euro civarında olduğunda açıkladı. Hamburg Gümrük Dairesi açıklamasında "Bu muazzam miktar Almanya'da bir seferde emniyet altına alınan en büyük miktar" ifadelerini kullandı.

AFP / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
Amerika Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan Resmen ÇekildiAmerika Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan Resmen Çekildi
Kaz Dağları’nda 'Su ve Vicdan Nöbeti'Kaz Dağları’nda 'Su ve Vicdan Nöbeti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4 patlama!

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Pakistan'ın pembe tuz tünelleri

Tam 300 kilometre uzunluğunda! Görmek için akın akın geliyorlar

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.