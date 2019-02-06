Hamburg'da DHKP-C üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan zanlıya ceza

'yı 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanan Hollanda vatandaşı Musa A. hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme A.‘yı 2009 yılı sonundan yakalandığı 2 Aralık 2016 tarihine kadar DHKP-C örgütü Avrupa sorumlusu olmak ve örgüte mali kaynak temin etmekten 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sözcüsünün verdiği bilgiye göre Başsavcılık A. için yedi buçuk yıl hapis cezası talep etmişti. A.‘nın avukatı Fatma Sayın ise müvekkilinin beraatini istedi. Sayın, mahkemenin kararını temyiz edeceklerini belirtti. Duruşmayı Musa A.'ya destek amacıyla gelen 60 kişi izledi.

Başsavcılık iddianamede A.'nın 1994 yılından beri DHKP-C örgütü üyesi olduğunu, 1999 yılından bu yana ise örgütün Avrupa Komitesi üst düzey yöneticilerinden biri olarak görev yaptığını belirtiyor. 2001 yılı ortalarına dek DHKP-C'nin Belçika ve Hollanda sorumlusu olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, özellikle örgütün dış ilişkilerinden sorumlu olduğu ifade ediliyor. Başsavcılık Musa A.‘nın 2004-2006 yılları arasında eşi Nurhan E. ile birlikte Almanya’da örgüte dair faaliyetlerde bulunduğunu belirtiyor. Zanlının eşi Nurhan E.'nin 2007 Temmuz’undan tutuklandığı 5 Kasım 2008 tarihine kadar örgütün Almanya sorumlusu olduğuna dikkat çekiliyor. Başsavcılık ayrıca Musa A.‘nın örgüte mali kaynağın yanı sıra silah da temin ettiğini kaydediyor. Musa A. iddianamede bunun yanı sıra sahte kimlik temin etmek ve örgüt üyelerini Avrupa’ya getirmekle suçlanıyor.

56 yaşındaki Musa A. Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin arananlar listesinde bulunuyor. DHKP-C Almanya'da 1998 yılından beri yasaklı örgütler arasında.

DW, dpa / HT, BW

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