Hamburg'da Şii Camisine Boyalı Saldırı

Almanya'nın Hamburg kentinde İmam Ali Camisi’ne boya ile saldırı yapıldı. Hamburg İslam Merkezi’ne bağlı camiye hafta sonu yapılan saldırı sonrası polis soruşturma başlattı.

Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yapılan açıklamada, dış duvarlarının rengi nedeniyle Hamburglular tarafından "Mavi Cami" olarak tanımlanan İmam Ali Camisi’ne "birkaç torba kırmızı boya atıldığı, ayrıca duvarlara kırmızı boya ile sloganlar yazıldığı" bildirildi.

Geçen hafta Hamburg’daki İran Konsolosluğu’nun bahçesine çöp dolu torbalar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, iki olay arasında bağlantı olup-olmadığının araştırıldığı da duyuruldu. Almanya’nın 2 milyon nüfusla en büyük ikinci kenti olan Hamburg’daki Müslüman örgütlerin çatı örgütü olan Hamburg İslam Şurası, İmam Ali Camisi’ne yapılan saldırıyı kınarken, "toplum olarak kilise, sinagog veya camilere yapılan tüm saldırılara aralarında fark gözetmeden karşı tavır koymamız gerekiyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Aynı zamanda eyalet olan Hamburg’daki hükümeti yöneten sosyal demokrat SPD’den yapılan açıklamada "söz konusu saldırının, siyasi tartışmalarda kabul edilemeyecek bir yöntem olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

"Saldırıları İranlı muhalif gruplar düzenlemiş olabilir"

Hamburg’daki göçmen ve Müslüman çevrelerde yapılan yorumlarda, cami ve başkonsolosluk binasına yapılan saldırıları ırkçı veya aşırı sağcı çevrelerden değil, İranlı muhalif grupların düzenlemiş olabileceği iddia edildi. İmam Ali Camisi ve Hamburg İslam Merkezi’nin İran’daki rejimle bağlantısına dikkat çekilirken, saldırıları İran’daki protesto gösterileri ile dayanışma amacıyla muhalif kişi veya kişilerin yaptığından yola çıkılıyor.

Hamburg, uluslararası limanı nedeniyle Almanya’daki İranlı iş adamlarının geleneksel olarak en yoğun yaşadığı, aynı zamanda 1979’daki İran İslam Devrimi sonrasında ülkeden kaçan göçmen ve siyasi sığınmacılara da kapılarını açan bir kent. 25 bin İranlı'nın yaşadığı Hamburg’da, Tahran destekli olduğu iddia edilen Hamburg İslam Merkezi, bir süredir iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Örgütü tarafından izleniyor ve "aşırı İslamcı" olarak sınıflandırılıyor.

Son günlerde Alman basınında çıkan haberlere göre, istihbaratın eline geçen bazı belgeler, merkez ve Tahran’daki rejim arasındaki ilişkiyi ispatlıyor. Anayasayı Koruma Örgütü tarafından aktarılan bilgilere göre, Hamburg İslam Merkezi’nin yöneticisi Mohammad Mofatteh, merkeze gelen Şiiler tarafından, İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney’in temsilcisi olarak tanımlanıyor. Yapılan yazılı iletişim de bu şekilde isimlendiriliyor.

İstihbarat, Mofatteh’in Hamaney’in makamından doğrudan emir aldığını, ayrıca Almanya’daki Şii örgütlerinin faaliyetleri hakkında rapor verdiğini ifade ediyor. Hamburg İslam Merkezi, konuyla ilgili haber ve bilgileri reddederken, istihbarat raporlarında hem Hamburg İslam Merkezi hem de İmam Ali Camisi’nin "barışçı, çok kültürlü ve dinlerarası diyalog yanlısı faaliyetlerde bulunduğu, ancak gerçek amacının Almanya’nın anayasası ile bağdaşmayan radikal İslamcı propaganda çalışmaları olduğu" vurgulanıyor.

Hamburg Eyaleti Antisemitizm Sorumlusu Stefan Hensel, Hamburg İslam Merkezi’nin İran’dan yönetildiğini savunarak, "Bu merkez hemen her gün İsrail’in yok edilmesini savunan bir ülkenin Almanya’daki temsilcisi" diyerek, merkezin yasaklanmasını talep etti. Hristiyan Demokrat CDU’nun iç politika sözcüsü Denniz Gladiator da Hamburg eyalet hükümetinin merkezle olan tüm ortak çalışmalarını durdurmasını, yasaklanıp-yasaklanamayacağının da araştırılmasını önerdi.

Almanya geçen yıl Nisan ayında, İran’la bağlantılı Şii örgütü Hizbullah grubunu terör örgütü ilan ederek, ülkedeki tüm faaliyetlerini yasaklamıştı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yasak kararını, Hizbullah’ın "Dünya genelinde yüzlerce ölü ve yaralıya yol açan çok sayıda saldırı" düzenlemesi ve "İsrail devletinin yok edilmesini" hedeflemesiyle gerekçelendirmişti.

