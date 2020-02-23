Hamburg’daki Seçimin İlk Sonuçları: Merkel ve AfD’ye Darbe

CDU ayrıca liderlik kriziyle karşı karşıya. Merkel’in halefi olarak görülen CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 2021’de yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıklamış, bu kararı Berlin’de şok etkisi yaratmıştı.

Almanya’nın ikinci büyük kenti Hamburg’da seçimin ardından halk sokağa çıktı. İlk sonuçlara göre seçimden zaferle ayrılan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller’in destekçileri ‘‘Naziler Dışarı’’ sloganları attı.

CDU, Thüringen eyelet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile birlikte liberal FDP’li başbakan adayı Kemmerich’in seçilmesine destek vermişti. Ancak aşırı sağcı partiyle yapılan işbirliği büyük tepkiye yol açmış, halk sokağa dökülmüş ve Kemmerich istifa etmişti.

Seçim sonuçları CDU için aşırı sağcı AfD ile işbirliğinin bedeli olarak yorumlanıyor.

Hamburg seçimi dört gün önce ülkenin batısındaki Hanau kasabasında silahlı bir kişinin düzenlediği ırkçı saldırıda en az 9 kişiyi öldürmesinin ardından geldi.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) eyalet statüsünde olan Hamburg kentinde düzenlenen seçimlerin ilk sonuçlarına göre şu ana kadarki en kötü yenilgisini aldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre CDU Hamburg’da oyların yüzde 11,3’ünü aldı, AfD ise yüzde 4,7’yle sonuncu parti oldu. Parti böylece eyelet parlamentosunda yer alması için gereken yüzde 5 barajını ilk sonuçlara göre aşamadı görünüyor.

Hükümetin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SDP) 2015’teki oy oranının yedi puan gerisine düştü ancak yüzde 37,8’le seçimden yine en büyük parti olarak çıktı.

Seçimin kazananıysa Yeşiller Partisi oldu. Parti oylarını neredeyse ikiye katladı, yüzde 25,4 oy kazandı.

15 yıldır Almanya’da başbakanlık koltuğunda outran Angela Merkel 2021 yılının Ekim ayında yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

