Hamburger tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Hamburger köftesi yapımı düşündüğünüz kadar zor değil sevgili okur. Sadece 2 malzemeyle hazırlanan köfte, demir döküm tavada pişiyor, tadına doyum olmuyor! Hamburger köftesi hazırlamanın püf noktası ise eti sadece maksimum 2 kez kıyma makinesinden geçirmek. İkinci püf noktası köfteleri döküm tavada pişirmek. İşte karşınızda tadına doyum olmayan hamburger tarifi.

HAMBURGER TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Hamburger tarifi için malzemeleri hazırladıysanız işe koyulabilirsiniz. Araştırmalarımız doğrultusunda gerçek bir hamburgerin içine yeşilliklerin girmemesi gerektiğini öğrendik ve tarifimizi bu şekilde hazırladık. Bakalım sizler beğenecek misiniz... İşte hamburger köftesi ve yapılışı.

3 adet hamburger ekmeği

3 adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı toz şeker

Cheddar peyniri

Hamburger köftesi için malzemeler:

Yarım kilo dana kıyma

Karabiber ve tuz

YAPILIŞI:

Köfte malzemeleri derin bir kaba alın ve harmanlayın. Yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.

Kıymayı dinlendirdikten sonra 2 eşit parçaya ayırın. Elinizle hamburger köftesi şeklini verin. Köftelerin çok kalın olmamasına dikkat edin.