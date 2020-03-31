Hamburger tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Hamburger köftesi yapımı düşündüğünüz kadar zor değil sevgili okur. Sadece 2 malzemeyle hazırlanan köfte, demir döküm tavada pişiyor, tadına doyum olmuyor! Hamburger köftesi hazırlamanın püf noktası ise eti sadece maksimum 2 kez kıyma makinesinden geçirmek. İkinci püf noktası köfteleri döküm tavada pişirmek. İşte karşınızda tadına doyum olmayan hamburger tarifi.
Hamburger tarifi için malzemeleri hazırladıysanız işe koyulabilirsiniz. Araştırmalarımız doğrultusunda gerçek bir hamburgerin içine yeşilliklerin girmemesi gerektiğini öğrendik ve tarifimizi bu şekilde hazırladık. Bakalım sizler beğenecek misiniz... İşte hamburger köftesi ve yapılışı.
3 adet hamburger ekmeği
3 adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı toz şeker
Cheddar peyniri
Hamburger köftesi için malzemeler:
Yarım kilo dana kıyma
Karabiber ve tuz
Köfte malzemeleri derin bir kaba alın ve harmanlayın. Yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.
Kıymayı dinlendirdikten sonra 2 eşit parçaya ayırın. Elinizle hamburger köftesi şeklini verin. Köftelerin çok kalın olmamasına dikkat edin.
Hazırladığınız köfteleri bekletirken bu sırada soğanları karamelize edin. Bunun için soğanları ince halkalar şeklinde doğrayın.
Tavaya az miktar yağ ekleyip soğanları kavurmaya başlayın. Yaklaşık. 10 dakika sonra şekeri ekleyip rengi tamamen kahverengiye dönene kadar soğanları kavurun. Karamelize ettiğiniz soğanları artık ocaktan alabilirsiniz.
Döküm tavayı ısıtın ve az bir miktra tereyağı ile yağlayın. İyice ısınan tavaya köfteleri koyun. Arkalı önlü olacak şekilde pişirin. Pişirdiğiniz köftenin üzerine cheddar peynirini koyun.
Hamburger ekmeğini açın. Üzerine peynirli köfteyi ve karamelize soğanı ilave edip ekmeği kapatın.
Geriye kalan tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.
Dilerseniz yanında patates kızartması da servis edebilirsiniz.
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