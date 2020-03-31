YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hamburger tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Hamburger tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamburger köftesi hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Evdeyiz diye kendimizi bu enfes lezzetlerden mahrum bırakacak değiliz tabii. Sizler için en pratik ve en leziz hamburger tarifini hazırladık. İşte tadına doyum olmayan hamburger tarifi!

Hamburger tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır?

Hamburger köftesi yapımı düşündüğünüz kadar zor değil sevgili okur. Sadece 2 malzemeyle hazırlanan köfte, demir döküm tavada pişiyor, tadına doyum olmuyor! Hamburger köftesi hazırlamanın püf noktası ise eti sadece maksimum 2 kez kıyma makinesinden geçirmek. İkinci püf noktası köfteleri döküm tavada pişirmek. İşte karşınızda tadına doyum olmayan hamburger tarifi.

HAMBURGER TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Hamburger tarifi için malzemeleri hazırladıysanız işe koyulabilirsiniz. Araştırmalarımız doğrultusunda gerçek bir hamburgerin içine yeşilliklerin girmemesi gerektiğini öğrendik ve tarifimizi bu şekilde hazırladık. Bakalım sizler beğenecek misiniz... İşte hamburger köftesi ve yapılışı.

3 adet hamburger ekmeği
3 adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı toz şeker
Cheddar peyniri

Hamburger köftesi için malzemeler:
Yarım kilo dana kıyma
Karabiber ve tuz

YAPILIŞI:

Köfte malzemeleri derin bir kaba alın ve harmanlayın. Yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.

Kıymayı dinlendirdikten sonra 2 eşit parçaya ayırın. Elinizle hamburger köftesi şeklini verin. Köftelerin çok kalın olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız köfteleri bekletirken bu sırada soğanları karamelize edin. Bunun için soğanları ince halkalar şeklinde doğrayın.
Tavaya az miktar yağ ekleyip soğanları kavurmaya başlayın. Yaklaşık. 10 dakika sonra şekeri ekleyip rengi tamamen kahverengiye dönene kadar soğanları kavurun. Karamelize ettiğiniz soğanları artık ocaktan alabilirsiniz.
Döküm tavayı ısıtın ve az bir miktra tereyağı ile yağlayın. İyice ısınan tavaya köfteleri koyun. Arkalı önlü olacak şekilde pişirin. Pişirdiğiniz köftenin üzerine cheddar peynirini koyun.

Hamburger ekmeğini açın. Üzerine peynirli köfteyi ve karamelize soğanı ilave edip ekmeği kapatın.
Geriye kalan tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.
Dilerseniz yanında patates kızartması da servis edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Dünya Sağlık Örgütü önerdi: Haftada 2 kez yenmeliDünya Sağlık Örgütü önerdi: Haftada 2 kez yenmeli
Haftada 2 kez yediğinizde...Haftada 2 kez yediğinizde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
evde hamburger tarifi, hamburger köftesi, hamburger köftesi tarifi,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Kampanyaya büyük destek: Hepimiz...

Kampanyaya büyük destek: Hepimiz...

Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte ilk fotoğraf

Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte ilk fotoğraf

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Çayı da marmelatı da şifa veriyor!

Çayı da marmelatı da şifa veriyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ağzımız Sulandı Doğrusu: Tavuklu ve Kıymalı Silor Tarifi

Ağzımız Sulandı Doğrusu: Tavuklu ve Kıymalı Silor Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürülebilir çikolata nasıl yapılır?

Evde sürülebilir çikolata nasıl yapılır?

Dünya Sağlık Örgütü önerdi: Haftada 2 kez yenmeli

Dünya Sağlık Örgütü önerdi: Haftada 2 kez yenmeli

Buzdolabı böreği tarifi

Şipşak hazır: Buzdolabı böreği

Sumaklı soğan salatası tarifi

Şifa olsun: Sumaklı soğan salatası

Bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendiren doğal içecek

Her Gün bir bardak içerek hastalıklara karşı meydan okuyun!

Fırında soslu kanat nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem diyenler için harika bir öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.