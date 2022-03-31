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  4. Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Boşanmak yaramış'

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Boşanmak yaramış'

31.03.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 2014'te hayatını birleştirmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşanma kararı aldı. Ayrılığın ardından müzik çalışmaları yapmayı planlayan Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanda giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bir hayli konuşuldu.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Boşanmak yaramış'

8 yıllık eşi Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Selen Görgüzel'in dekolteli Instagram pozları dikkat çekiyor. Bir mekanda sahne alan Görgüzel o andan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Göğüs dekoltesi dikkat çekince Görgüzel'in o pozuna çok sayıda yorum yapıldı.

DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

43 yaşındaki Selen Görgüzel'in siyah, göğüs dekolteli sahne kıyafeti ortalığı karıştırdı.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Instagram kullanıcıları o poza, "Boşanınca Selen", "Çılgın kadın", "Boşanmak yaramış", "Hayat sizlere güzel" gibi yorumlar yaptı.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Cesur sahne kıyafetleri tercih eden Selen Görgüzel, sahne aldığı anlardan kareleri Instagram hesabından paylaşıyor.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Görgüzel yırtmaçlı, mini, dekolteli elbiseler ve kombinler tercih ediyor.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Oyuncu Selen Görgüzel ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan 2003 yılında ayrıldı.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı. Anlaşmaya göre, Selen Görgüzel biten ilişkisi hakkında konuşursa, 2.5 milyon TL tazminat ödemek zorunda kalacak.

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Hayat sizlere güzel'

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Hamdi Alkan
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