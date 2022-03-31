Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı! 'Boşanmak yaramış'

8 yıllık eşi Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Selen Görgüzel'in dekolteli Instagram pozları dikkat çekiyor. Bir mekanda sahne alan Görgüzel o andan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Göğüs dekoltesi dikkat çekince Görgüzel'in o pozuna çok sayıda yorum yapıldı.

DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

43 yaşındaki Selen Görgüzel'in siyah, göğüs dekolteli sahne kıyafeti ortalığı karıştırdı.

Instagram kullanıcıları o poza, "Boşanınca Selen", "Çılgın kadın", "Boşanmak yaramış", "Hayat sizlere güzel" gibi yorumlar yaptı.

Cesur sahne kıyafetleri tercih eden Selen Görgüzel, sahne aldığı anlardan kareleri Instagram hesabından paylaşıyor.

Görgüzel yırtmaçlı, mini, dekolteli elbiseler ve kombinler tercih ediyor.

Oyuncu Selen Görgüzel ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan 2003 yılında ayrıldı.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı. Anlaşmaya göre, Selen Görgüzel biten ilişkisi hakkında konuşursa, 2.5 milyon TL tazminat ödemek zorunda kalacak.





