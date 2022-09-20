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Hamdi Alkan'dan özel hayat itirafı! "Öyle bir kişi var ki of diyorum"

20.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 ay önce 8 yıllık eşi Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Dördüncü kez evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Alkan, "Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum" diyerek hayatında birinin olduğunu açıkladı.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Selen Görgüzel ile tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra kendi kabuğuna çekilen Alkan, 360 TV'de yayınlanan "Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" programına konuk oldu. Biten evliliği hakkında konuşan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

"SELEN'LE BİRBİRİMİZİ KIRMADAN BİTİRDİK"

Selen Görgüzel'le biten evliliği hakkında konuşan Alkan, "Selen'le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada da vurmadan ve kırmadan bitirdik. Konuşma yasağını da dijital ortamda çocuklarım için kalmaması adına aldırdım. Benim özel hayatım, yaşandı ve bitti" dedi.

"HAYATIMDA ÖYLE BİR KİŞİ VAR Kİ"

Evlilik defterini kapattığını söyleyen 55 yaşındaki ünlü yönetmen, "3 evlilik yaptım zaten bence yeterli. Daha başka şeyler yaşayalım. Daha uzun soluklu daha saygı içerisinde ve paylaşımsal ilişkiler neden olmasın ki. Her anlamda yeni bir yola girdim. Kalbimde bir mutluluk olacaktır. Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki off" diyerek hayatında birinin olduğunu söyledi.


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Hamdi Alkan
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